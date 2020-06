Notizie Milan – Il Corriere dello Sport conferma le voci su Schick

MILANO – Sky Sport nella giornata di oggi aveva riportato l’interesse del Milan nei confronti di Patrik Schick. Questa indiscrezione di mercato è stata ripresa e confermata anche dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, infatti, le voci su un possibile futuro dell’attaccante in rossonero, dipendono dal futuro di Zlatan Ibrahimovic. Se lo svedese deciderà di salutare Milanello allora Massara sarebbe pronto ad arrivare all’ex Sampdoria, reduce da una buona stagione in Bundesliga. Schick permetterebbe al Milan di rinforzare e ringiovanire ulteriormente l’attacco rossonero, ma serviranno almeno 25 milioni di euro. Il Lipsia, squadra dove gioca attualmente in prestito il nazionale ceco, ha fatto recapitare a Trigoria un’offerta da 20 milioni, reputata troppo dai giallorossi, che chiedono quanto pattuito in sede di mercato con la società tedesca: 29 milioni di euro. Niente sconti, anche il Milan è avvertito.

