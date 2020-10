Notizie Milan – Il comunicato del club su Zlatan Ibrahimovic

MILANO – AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović è risultato negativo a due tamponi consecutivi. ATS ha preso atto dell’avvenuta guarigione e confermato il termine della quarantena

Questo il comunicato del Milan, pubblicato sul suo sito internet, in merito alle condizioni di salute dell’attaccante svedese e sulla sua avvenuta guarigione, dopo la positività al Coronavirus. Il numero undici rossonero quindi è guarito e potrà esserci per il Derby del prossimo 17 ottobre. Una buona notizia quindi per il Diavolo, dopo le notizia su Gabbia, risultato positivo al Covid-19, nella giornata odierna. Quindi Stefano Pioli perde un difensore, ma ritrova Ibra.