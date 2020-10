News Milan – Spunta la promessa che fomenta i tifosi: avete sentito?

News Milan, entusiasmo alle stelle a Milanello: ecco una grande promessa

MILAN NEWS – L’inizio di stagione del Milan non sarebbe potuto andare meglio di così. Sei vittorie su sei incontri disputati è un bottino invidiabile, soprattutto considerata l’emergenza totale alla quale ha dovuto far fronte mister Pioli. Il tecnico rossonero è rimasto soddisfatto del mercato portato avanti dal club, che non ha nascosto la volontà di investire anche a gennaio. Insomma un quadro d’insieme veramente idilliaco. L’umore è alle stelle anche fra i calciatori, sempre più consapevoli della forza della squadra.

Uno dei calciatori più importanti del Diavolo, Theo Hernandez, ha rilasciato un’intervista fiume al Corriere della Sera in cui dichiara il proprio amore per i colori rossoneri: “Tutto è cambiato. Siamo più forti dello scorso anno. Sono qui da un anno, calcisticamente è stato il più bello della mia vita. Voglio diventare il miglior terzino del mondo, posso riuscirci qui al Milan. Devo tanto a Maldini.” Hernandez cova anche un altro desiderio, che, con grande stupore di tutti, potrebbe avere qualche difficoltà a realizzare: “Mi sembra strano dopo un anno così non essere chiamato in nazionale. Continuerò a lottare perché ciò avvenga. Il mio obiettivo è l’Europeo. Ho un anno per riuscirci”. L’ex Real Madrid surriscalda l’ambiente facendo una promessa ai tifosi rossoneri.

“Sono felice al Milan, è casa mia. C’è un feeling speciale con l’allenatore e con i compagni. Sono qui per tornare in Champions. Se ci riusciamo? Mi tingo i capelli di rosso e di nero con in mezzo lo scudetto del Milan”. Parole che non possono che esaltare la platea milanista, che si ritrova in casa uno dei migliori terzini del mondo. Con profili del genere tornare a primeggiare anche in Europa in tempi relativamente brevi, non sarebbe più un’utopia. Intanto la dirigenza rossonera sta già lavorando per un mercato di gennaio scoppiettante. La lista della spesa infatti è molto lunga: ecco tutte le 20 idee ancora calde per gennaio e non solo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA