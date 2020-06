Notizie Milan – Il Benevento sogna in grande: dopo Remy, Bonaventura

MILANO – Il Benevento ha festeggiato sul campo la promozione dalla Serie B alla A. La squadra dell’ex Milan Filippo Inzaghi, però, non sembra avere intenzione di fermarsi. Già perché il prossimo anno l’attacco dei campani sarà guidato da Loic Remy, punta ex Chelsea, ma il mercato non è concluso. Secondo quanto riporta Tuttosport nella lista del direttore sportivo Pasquale Foggia ci sarebbero anche: Sturridge, Lapadula, Inglese e Gervinho. Il vero sogno però è rappresentato da Giacomo Bonaventura, il centrocampista del Milan resta in scadenza con i rossoneri e a fine stagione cambierà squadra. Il Benevento ci prova, vuole allestire una squadra in gradi di raggiungere una comoda salvezza.

