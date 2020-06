Notizie Milan – Ibrahimovic torna ad allenarsi in gruppo

MILANO – Arrivano buone notizie per il Milan, da Milanello. Quest’oggi, infatti, al centro sportivo rossonero è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese era fuori a causa di un problema al polpaccio, e non è ancora sceso in campo durante la ripartenza della SerieA. Il ritorno al lavoro dell’attaccante implica quindi anche la possibilità di una convocazione, in vista della partita di domenica prossima contro la Roma di Paulo Fonseca. Un suo impiego dal primo minuto, per ora, è da escludersi, ma non è detto che Pioli non scelga di buttarlo nella mischia a partita in corsa, per fargli mettere qualche minuto nelle gambe.

