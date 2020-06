Notizie Milan – Ibrahimovic: nuovi controlli per lo svedese

MILANO – Giornata di nuovi controlli clinici per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ancora fermo per un problema al polpaccio, dopo lo stop che risale a tre settimane fa.L’obiettivo dei nuovi test è quello di quantificare il periodo di stop e il conseguente rientro in gruppo. Il numero ventuno del Milan dovrebbe essere a disposizione di mister Pioli contro la Spal, per l’impegno previsto il prossimo primo luglio. Nella ipotesi peggiore invece, il calciatore tornerà abile e arruolabile contro la Lazio, il 4 luglio. Per il momento quindi il recupero di Ibrahimovic procede senza ulteriori contrattempi e lo stesso giocatore ha voglia di tornare in campo per aiutare i suoi compagni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live