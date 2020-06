Notizie Milan – Ibrahimovic: lo svedese seguito da un club di Serie A

MILANO – La Fiorentina starebbe guardando al Milan, per rinforzare il reparto offensivo, in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei viola sembrerebbe essere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha il contratto in scadenza con i rossoneri e le il divorzio è nell’aria. L’attaccante non è contento di come il diavolo venga gestito dalla nuova società e questo non è un segreto, visto anche lo scontro avuto con Gazidis di recente. Il possibile arrivo a Firenze, a parametro zero del giocatore, sarebbe un vero e proprio colpo di mercato da parte della società di Commisso, che punta sulla volontà di Mino Raiola, procuratore storico di Ibrahimovic, di chiudere qualche affare proprio con l’italoamericano.

