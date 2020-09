Notizie Milan – I rossoneri puntano tutto su Soumarè

MILANO – Colpo di scena in casa Milan! La società rossonera sembra aver preso una decisione incredibile nel suo calciomercato: abbandonare la pista Bakayoko definitivamente. Dopo settimane di trattative con il Chelsea, non disposto a cedere sulle proprie richieste, la dirigenza milanista ha infatti deciso di seguire altri obiettivi.

In queste ore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe puntando tutto su Boubakary Soumarè del Lille. Il centrocampista francese era già stato individuato come l’alternativa adatta al giocatore dei Blues, sia per caratteristiche calcistiche che per prezzo del cartellino. Infatti, la società transalpina accetterebbe anche proposte inferiori ai 30 milioni di euro, da cui i londinesi invece non volevano muoversi. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre grosse novità di mercato in casa rossonera. Ora Maldini fa piazza pulita, ben 7 giocatori in partenza: ecco tutti i nomi >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA