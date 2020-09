News Milan – Ora Maldini fa piazza pulita, via 7 giocatori: ecco i nomi

News Milan, Maldini passa alla cassa: 7 giocatori in partenza

MILAN NEWS – Dopo un mercato scoppiettante, la dirigenza rossonera deve far quadrare i conti e sfoltire la rosa. È un problema che interessa tutte le big italiane e, secondo il Corriere dello Sport, il Milan non sarebbe da meno. C’è bisogno di liberarsi di alcuni giocatori in esubero, vendere per poter comprare ancora e finalmente completare la rosa da consegnare a Stefano Pioli. In termini economici, la cessione più fruttuosa dovrebbe essere quella di Lucas Paquetá, che il Milan sembra considerare fuori dai progetti. La valutazione di mercato del brasiliano è ancora alta, trattandosi di un giovane, le offerte arrivate a Casa Milan un po’ meno. Maldini aveva tentato di inserirlo in uno scambio con Milenkovic, ma la Fiorentina ha fatto muro. Il club maggiormente interessato a Paquetá sembrerebbe essere il Lione, ma si tratta di un altro club che deve prima vendere e poi comprare. Il centrocampo del Milan si è notevolmente rinforzato: l’arrivo di Tonali e il possibile acquisto di un altro mediano non lasciano spazio ad altri uomini già in rosa. È il caso di Rade Krunic, su cui si sono affacciate diverse squadre di Serie A. In uscita anche Halilovic, appena tornato dal prestito in Olanda. Passando alla retroguardia, vengono dati per partenti Duarte, che potrebbe tornare temporaneamente in Brasile, Musacchio e un terzino destro tra Calabria e Conti. La dirigenza non sarebbe convinta dalle prestazioni dei due laterali, in più vorrebbe aggiungere all’undici titolare un terzino di grande spinta che possa creare simmetria con Theo Hernandez. Potrebbe servire anche un giocatore che possa dare fiato allo spagnolo, visto che anche Laxalt compare sulla lista dei cedibili. Non solo cessioni però. Maldini sogna anche 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA