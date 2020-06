Notizie Milan – Graziani: “Rossoneri penalizzati dai tanti impegni”

MILANO – Ai microfoni di “Sportmediaset XXL” su Italia 1, L’ex attaccante della nazionale italiana, Francesco Graziani, ha espresso il suo punto di vista sul momento stagionale del Milan, ormai prossimo alla ripartenza, anche in campionato. Ecco che cosa ha detto:

«Il campionato è ripartito e ci saranno tanti impegni ravvicinati, per concludere la stagione. Questa situazione, secondo me, potrebbe penalizzare il Milan, perché ha già doversi calciatori fuori per infortunio e così sarà davvero difficile restare competitivi. Sperando che non ci siano altri stop legati a problemi di natura fisica».

