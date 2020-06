Notizie Milan – Giordano: “Mancano i giocatori per puntare al quarto posto”

MILANO – Ai microfoni di Maracanà, programma sportivo radiofonico di TMW radio, Bruno Giordano ha risposto alle domande sul Milan. Lex attaccante e oggi allenatore ha espresso il suo punto vista, ecco che cosa ha detto sui rossoneri:

«Chi sceglierei tra Gattuso e Rangnick? Sento che anche Sarri non ha gli uomini adatti. L’anno scorso, però, per poco Gattuso non riesce ad arrivare quarto, poi a fine stagione è colpa sua. In ogni caso io prenderei Rangnick per lasciare Gattuso a Napoli. Per i rossoneri non è un problema di tecnico, perchè a Milano ne sono passati anche di importanti. Se vuoi puntare al quarto posto, devi prendere quelli adatti. Il Milan va rifatto su giocatori importanti. Bonaventura? Io lo terrei, ha qualità ed è un uomo spogliatoio».

