Notizie Milan – Entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di Kessie

MILANO – La dirigenza del Milan non vuole più aspettare. Già all’inizio di questa settimana Paolo Maldini ha chiamato il procuratore di Franck Kessie, per gettare le basi del rinnovo contrattuale dell’ivoriano, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com. Il centrocampista è uno dei leader della squadra di Stefano Pioli e le sue prestazioni sono in continua crescita. Fattori che hanno spinto i rossoneri ad anticipare i tempi per il nuovo possibile accordo tra le parti. Il Milan vuole chiudere le operazioni entro gennaio, forte anche degli ottimi rapporti del giocatore sia con l’allenatore che con lo spogliatoio e tutto l’ambiente rossonero. Il contratto di scadenza nel 2022, ma il Diavolo ha in mente un rinnovo biennale, fino al 2024.

E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA