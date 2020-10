Notizie Milan – Due big puntano Hakan Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – SportMediaset ha fatto il punto della situazione sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il numero dieci del Milan, infatti, ha il contratto in scadenza con la società rossonera nel 2021 e i discorsi per il suo rinnovo si sono complicati. Juventus e Atletico Madrid hanno messo nel mirino il fantasista turco e vorrebbero prelevarlo a parametro zero, la prossima estate. Un’ipotesi per il momento non così folle. Calhanoglu in questo periodo è uno degli uomini in più di Stefano Pioli, se non l’uomo in più. Il Milan dovrà accelerare sul rinnovo del calciatore se non vuole correre il rischio di perderlo in estate, o di venderlo nella prossima sessione invernale di mercato.