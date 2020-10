Calciomercato Milan: svolta vicina? Si può chiudere in tempi brevissimi!

Calciomercato Milan, ultime news: svolta nella trattativa

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La squadra di Pioli viaggia col vento in poppa in questa stagione, forte dei 6 successi in altrettante gare. Nonostante i risultati stiano premiando il lavoro svolto della dirigenza rossonera durante il calciomercato estivo, ora i vertici di via Aldo Rossi dovranno concentrarsi su una questione spinosa. Ci riferiamo al rinnovo di Donnarumma, che rappresenta la priorità assoluta, anche rispetto a quello di Calhanoglu. Il portierone rossonero sembrerebbe più propenso del fantasista turco a rimanere a Milanello. E in queste ore sono arrivate delle novità importanti che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Il Corriere della Sera conferma come la situazione del numero 99 rossonero sia molto più chiara rispetto a quella di Calhanoglu. L’entourage dell’ex Leverkusen sembrerebbe aver chiesto il raddoppio dell’ingaggio attuale (da 2,5 a 5 milioni di euro). Nelle prossime settimane la dirigenza del Diavolo sicuramente approfondirà tali richieste con l’agente del calciatore Gordon Stipic. Dicevamo di Donnarumma. Sembrerebbe che fra Raiola ed il Milan si sia già accennato a delle cifre riguardanti il rinnovo dell’estremo difensore rossonero.

Donnarumma attualmente guadagna 6 milioni di euro, il Milan sarebbe disposto a salire massimo a 7-8, ma la vera svolta non è costituita dall’ingaggio, piuttosto dalla clausola da inserire all’interno del contratto. Sembrerebbe che Raiola voglia proporre una clausola di appena 30 milioni, uno schiaffo alla società rossonera che, pur essendo contraria a tale soluzione, potrebbe accettarla se superiore ai 50 milioni. Fondamentale per l’attivazione di tale clausola sarebbe l’approdo o meno del Milan in Champions. La sensazione è che avvallando questo compromesso, la trattativa per il rinnovo possa sbloccarsi in tempi brevissimi. Difficile, però, che il Milan accetti una proposta del genere. Le parti sarebbero in buoni rapporti, ci si potrebbe venire incontro. Nel frattempo Maldini sta lavorando anche per altri rinforzi da regalare a Pioli nella prossima sessione di mercato. Colpi rimandati a gennaio: ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA