Notizie Milan – Di Marzio conferma: “Praticamente sfumato Tonali”

MILANO – Sull frequenze di Sky, il noto giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto su Sandro Tonali. Il centrocampista di proprietà del Brescia è nel mirino di grandi squadre e tra le varie indiscrezione era stato accostato anche al Milan. Ogni entusiasmo però è stato spento da Di Marzio, che ha rivelato un accordo tra il giocatore, il suo entourage e un squadra di Serie A, che non sono i rossoneri:

«Tonali ha un accordo con l’Inter, i nerazzurri si sono mossi con l’entourage del ragazzo arrivando prima della concorrenza. Ora i nerazzurri dovranno sedersi e discutere con il Brescia, e presto inizieranno i contatti tra le parti. Per Tonali la strada è segnata ma non è ancora un affare concluso perché tutto passa dall’accordo col presidente Massimo Cellino. L’Inter è pronta a mettere sul piatto 30/35 milioni, le rondinelle ne vogliono 50».

