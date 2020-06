Notizie Milan – Di Biagio: “Pensiamo alla salvezza, testa ai rossoneri”

MILANO – Luigi Di Biagio, pone l’attenzione alla prossime sfide della sua squadra, tra cui c’è anche il Milan. Ecco che cosa ha detto l’ex allenatore dell’Italia Under 21, ai microfoni di Sky Sport:

«Dobbiamo pensare alla salvezza, questo è ovviamente il nostro obiettivo. Ci sono ancora 11 partite per smuovere la classifica, e tra questi anche 2 scontri diretti. Dopo le prossime 5 gare si potrà capire cosa succederà alla fine del campionato. Testa al Napoli e poi al Milan e vedremo quale sarà la nostra posizione e quanto distano le rivali».

