Notizie Milan, dalla Spagna: fatta per Brahim Diaz in rossonero

Notizie Milan – Fatta per Brahim Diaz al Milan

Dopo giorni di trattative serrate, arrivano conferme dalla Spagna sul passaggio di Brahim Diaz, talento spagnolo del Real Madrid, al Milan. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, infatti, i rossoneri avrebbero chiuso la trattativa per lo spagnolo, che dovrebbe arrivare con la formula del prestito secco, senza quindi il diritto di riscatto di cui si vociferava inizialmente. Nelle prossime ore, prosegue Marca, dovrebbe essere reso ufficiale anche dai canali del club rossonero.