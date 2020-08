Calciomercato Milan – Brutte notizie, Maldini si arrende: saltano due colpi!

Calciomercato Milan, sfumano due obiettivi rossoneri

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Sono giorni incandescenti per Paolo Maldini e Frederic Massara, i due dirigenti del Milan stanno lavorando per chiudere dei grossi colpi di mercato prima che i rossoneri tornino in campo per gli impegni ufficiali. Il calciomercato del Milan darà molto presto delle belle soddisfazioni ai tifosi. Nel frattempo, però, arrivano anche alcune brutte notizie: stanno per sfumare infatti due obiettivi per il reparto offensivo dei meneghini. Inevitabilmente la società di via Aldo Rossi ha dovuto fare delle scelte, allentando la presa su alcuni calciatori ai quali era interessata, per puntare decisa su profili ritenuti prioritari. Come riporta calciomercato.com, Oscar Rodriguez, a lungo seguito dagli uomini mercato rossoneri, starebbe per trasferirsi dal Real Madrid al Siviglia sulla base di 13,5 milioni di euro. Il 22enne spagnolo dovrebbe firmare con il club andaluso fino al 2025. Fra i nomi attenzionati dal Milan per rinforzare il proprio reparto avanzato circolava da tempo anche quello di Aleksey Miranchuk. Secondo Tuttomercatoweb.com però, il trequartista della Lokomotiv Mosca sarebbe ad un passo dall’Atalanta. I bergamaschi pagheranno 14,5 milioni al club moscovita, mentre il 24enne russo firmerà un contratto quinquennale da 1,7 milioni di euro netti. In poche ore due calciatori da tempo in orbita Milan prenderanno altre strade, in entrambi i casi sembrerebbe mancare davvero poco per l’ufficialità. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA