Notizie Milan – Da Milanello: rossoneri già al lavoro, in vista della Roma

MILANO – Lecce-Milan è stata consegnata agli archivi, con una netta vittoria, per 1-4, dei ragazzi di Stefano Pioli. I rossoneri questa mattina però sono tornati a Milanello per prepararsi al prossimo impegno di campionato, che li vedrà opposti alla Roma. Domenica 28, sul prato di San Siro il diavolo e i giallorossi si contenderanno i tre punti, fondamenti per entrambe le squadre.

Al centro sportivo rossonero la rosa è stata divisa in due gruppi. Chi ha giocato al” Via del Mare” ha svolto lavoro defaticante. Gli altri, invece, hanno sostenuto una sessione di prove tecniche e possesso palla. Domani mister Pioli ha concesso un giorno di riposo e si tornerà a lavorare, quindi, giovedì nel pomeriggio.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live