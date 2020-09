Notizie Milan – Contro il Rio Ave per un futuro luminoso

MILANO – La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul futuro del Milan. Gran parte delle ambizioni, ma non solo, passeranno dalla gara di giovedì prossimo, contro il Rio Ave. Il playoff di Europa League, infatti, rappresenta il viatico anche a livello economico per le prossimi stagione dei rossoneri. Per Pioli e la sua squadra si tratterà del primo esame stagionale, da non sbagliare. Soprattuto per capire anche il livello di maturità che ha raggiunto il Milan, oltre alla forza psicologica dei rossoneri in questo momento. La squadra portoghese e i rossoneri si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della competizione europea. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sono arrivate altre grandi novità di mercato. Maldini non ha dubbi, lo vuole comprare, Di Marzio dà l’annuncio a Sky: “Contatti già avviati!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA