News Milan – Maldini non ha dubbi, lo vuole comprare: contatti già avviati!

News Milan, Maldini vuole muoversi subito per chiudere l’operazione

MILAN NEWS – La vittoria in trasferta sul Crotone ha consegnato a Pioli altri due titolari aggiunti. Tonali e Diaz, infatti, hanno pienamente convinto nel loro esordio dal primo minuto in campionato. Soprattutto lo spagnolo ha dimostrato di non essere soltanto un funambolo con la palla fra i piedi, ma anche un attaccante cinico sotto porta. Il trequartista di Malaga è arrivato a inizio settembre dal Real Madrid con la formula del prestito secco, ma Maldini avrebbe già avviato i contatti con i Blancos per tentare una modifica dell’accordo attuale.

Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha spiegato come potrebbe evolversi la vicenda Diaz-Milan: ““Il Real Madrid ha investito tanto quando lo prese dal Manchester City. Ecco perché nella trattativa con il Milan i tempi si sono allungati. I ‘Blancos‘ non volevano perdere il controllo sul giocatore e per questo è stato stabilito un prestito secco. Nelle settimane dopo il mercato i due club cercheranno di trovare un accordo con un riscatto a cifre adeguate. Il Milan lo fa giocare e spera di poter avere la possibilità di comprarlo in futuro, ma il Real Madrid si è tenuto il diritto di controllo sul giocatore. E’ un calciatore molto tecnico che può fare tutti e tre i ruoli dietro la punta”. Pioli ha fatto capire che indipendentemente dalla formula con cui il calciatore si è legato al Diavolo, lo farà giocare, dato che le qualità del ragazzo lo hanno impressionato.

Maldini busserà alle porte di Florentino Perez a fine mercato per trovare un accordo sul diritto di riscatto. Potrebbe rivelarsi un'operazione positiva per entrambe le compagini. Il Milan avrebbe una motivazione in più per puntare su Diaz e concedendo un diritto di recompra a favore del Real Madrid, potrebbe comunque ottenere un'ottima plusvalenza. Dati gli ottimi rapporti fra i due club, la trattativa potrebbe andare in porto in maniera relativamente semplice.