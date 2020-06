Notizie Milan – Con la Roma Leao e Paquetà do nuovo in panchina

MILANO – Si avvicina la partita con la Roma, per il Milan. La gara con i giallorossi andrà in scena domenica pomeriggio a San Siro, e Stefano Pioli è al lavoro per scegliere la migliore formazione da opporre agli uomini di Paulo Fonseca. Leao e Paquetà starebbero viaggiando verso una nuova esclusione, con l’allenatore del diavolo che dovrebbe affidarsi nuovamente a Rebic e Bonaventura. Autori d una buonissima partita contro il Lecce, oltre ad esser finiti sul tabellino dei marcatori. Anzi, molto probabilmente dovrebbe venir confermato in blocco l’undici mandato in campo dal primo minuto contro la squadra di Fabio Liverani.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live