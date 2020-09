Notizie Milan – Commisso smentisce possibili offerte per Chiesa

MILANO – Continuano ad arrivare notizie sul mercato del Milan! I rossoneri, dopo aver piazzato alcuni colpi clamorosi come quelli di Brahim Diaz e Tonali, sono alla ricerca di altri innesti di livello per rinforzare la rosa. Nelle ultime settimane era stato fatto anche il nome di Federico Chiesa, giovane attaccante della Fiorentina: il figlio d’arte è uno dei maggiori prospetti del calcio italiano e fa gola a molti club di Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, Rocco Commisso, il presidente della Viola, avrebbe smentito tutte le possibili offerte per il suo calciatore. La richiesta della dirigenza toscana, infatti, si aggira attorno ai 70 milioni di euro, una cifra molto proibitiva che sta facendo desistere tutte le pretendenti del giocatore. Per questo motivo, il patron della Fiorentina, in caso di permanenza di Chiesa, potrebbe avviare i contatti per il rinnovo del giovane attaccante, aggiungendo anche una clausola rescissoria.