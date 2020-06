Notizie Milan – Clamoroso: Rebic in inverno stava tornare in Germania

MILANO – Il Corriere dello Sport ha riportato un’indiscrezione clamorosa su Ante Rebic. Il croato, infatti, durante la scorsa sessione di mercato invernale, è stato molto vicino a lasciare la compagine rossonera, per tornare in Bundesliga. Il suo agente, Fali Ramadani, aveva allacciato dei contatti con l’Eintracht Francoforte. Una notizia che ha dell’incredibile, visto il rendimento di Rebic, ma che comunque fotografa bene l’annata del calciatore in rossonero. Con una prima parte di stagione, da vero e proprio oggetto misterioso e, invece, la seconda sotto tutt’altra luce: diventando uno dei trascinatori della squadra allenata da Stefano Pioli.

