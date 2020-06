Notizie Milan – Cengiz Under proposto alla Juventus

MILANO – Cengiz Under rimane un obiettivo del Milan, in vista della prossima finestra estiva di mercato. Il calciatore però ha riscosso l’interesse anche di altri club, come l’Atalanta. Tutto nasce dall’esigenza della Roma di fare cassa, con quale cessione. L’agente del turco, infatti, si starebbe già muovendo per trovare una nuova sistemazione al suo assistito e come riporta il portale calciomercato.com, lo avrebbe offerto anche alla Juventus. I bianconeri non avrebbero rifiutato subito l’opportunità di aggiungere Under alla propria rosa, anche avrebbero studiato il profilo con molta attenzione, con un occhio di riguardo anche alla storia degli infortuni del ragazzo. Arrivando alla conclusione che per il momento non c’è bisogno del turco, visti i tanti esterni a disposizione di Maurizio Sarri. Una buona notizie per il Milan che dovrà fare in conti con una possibile rivale in meno.

