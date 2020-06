Notizie Milan – Cecchi: “Bonaventura è un calciatore sottovalutato”

MILANO – Jack Bonaventura ieri ha siglato l’immediato 1-2 del Milan sul Lecce. E il giornalista Stefano Cecchi, sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato del centrocampista rossonero. Ecco le sue parole sul numero cinque del diavolo:

«Credo che Bonaventura sia un calciatore davvero sottovalutato. Non è uno di quegli atleti mediatici, che passa il tempo a postare foto sui social. E’ invece quello che fa sempre bene, e lo dimostra anche la sua carriera al Milan».

Le strade di Bonaventura e il Milan si separeranno in estate, dopo sei anni. E il calciatore sarà libero di trasferirsi dove preferisce, a parametro zero.

