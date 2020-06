Notizie Milan – Calhanoglu: “Guardiamo partita dopo partita”

MILANO – Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset. Il turco ha parlato dei suoi compagni di squadra e degli obiettivi da raggiungere per la compagine rossonera. Ecco che cosa ha detto:

«Mi fido dei miei compagni, credo in loro. Siamo una squadra giovane, ma con tanta qualità, solo Ibra ha tanta esperienza. Il Nostro obiettivo? certamente arrivare in Europa League e per questo guardiamo partita dopo partita. Giochiamo ogni 2/3 giorni, dobbiamo recuperare bene, mentalmente dobbiamo restare forti. E’difficile giocare con questo caldo, perché giocare con questo tempo non è facile».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live