Notizie Milan – Calabria: “Kessie è il più dominante”

MILANO – Davide Calabria è tornato a parlare del Milan, insieme a Danilo Gallinari, star italiana del NBA e tifoso rossonero. Ecco che cosa ha detto sull’app ufficiale rossonera.

: «Il Milan è una piazza esigente, c’è poco tempo, bisogna dare tutto e subito. Ibrahimovic? Lui è un leader e un’ispirazione per noi giovani. Lo vedi correre a 38 anni, quando invece poteva aver già appeso gli scarpini al chiodo da qualche anno. Ci aiuta tanto e la sua voglia non può fare altro che migliorarti. Con lui nello spogliatoio ci divertiamo, ama ridere e scherzar». Il terzino ha poi continuato con la lingua nello spogliatoio: «Il mister ci chiede di parlare sempre in Italiano e noi cerchiamo di mantenere le sue richieste. Abbiamo però tanti spagnoli in squadra e tra di loro parlano la loro lingua. Di base però cerchiamo di adattarci perchè magari arriva qualche nuovo giocatore dall’estero e allora per comunicare usiamo l’inglese. Il calciatore più dominante a livello fisico? Non è Ronaldo, ma Franck kessie. Non lo smuovi, ci vai a sbattere contro e ti ribalti. Fa poca palestra ma ha un fisico pazzesco, no lo sposti nemmeno con la rincorsa».

