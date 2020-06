Notizie Milan – Bonaventura, rossonero fino a fine stagione, poi?

MILANO – Il futuro di Giacomo Bonaventura sarà ancora in Serie A. Il centrocampista del Milan continuerà fino al termine di questa stagione in rossonero, poi dopo sei anni di militanza saluterà il diavolo, per accasarsi in un nuovo club. Le pista estere sembrano essere definitivamente tramontate per l’ex Atalanta, così come le strade che potevano portare a Roma, sia sponda giallorossa, che quella laziale sono piene di ostacoli. Ecco che alla fine sembrano essere rimaste in corsa soltanto due società. La prima è il Torino di Urbano Cairo, che segue da mesi l’evolversi della situazione del giocatore, con il Milan. La seconda, invece, è la novità degli ultimi giorni, il Benevento. campani, ormai ad un passo dalla SerieA, vorrebbero regalare un innesto di qualità ed esperienza a mister Inzaghi.

