Notizie Milan – Bakayoko sogna i rossoneri, ma è richiesto solo in Francia

MILANO – Timouè Bakayoko è alla ricerca di una nuova squadra, per la prossima stagione. Il centrocampista quest’anno ha giocato in Francia, con il Monaco, ma il suo cartellino è rimasto proprietà del Chelsea. Il club londinese dal canto suo non sembra intenzionato a voler aggiungere il suo profilo alla rosa di Lampard, ed ecco quindi che le indiscrezioni sul suo conto continuano a girare indisturbate. Il calciatore non ha mai nascosto la sua intenzione di voler tornare al Milan, dopo un anno in rossonero con Gattuso in panchina. Il suo ritorno però appare molto complicato e Le10sport ha cercato di fare il punto sul futuro del giocatore. Infatti, secondo il portale, sulle tracce di Bakayoko per il momento ci sarebbero solo squadre della Ligue 1: Nizza, Lione e Psg.

