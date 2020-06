Notizie Milan – Bakayoko e la sua alternativa: ostacolo ingaggio

MILANO – Il centrocampo del Milan, del prossimo anno, ha già “una maglia assegnata”. Si tratta di Ismael Bennacer, l’algerino dovrebbe restare n rossonero, a meno che non arrivi una super offerta. Servirà però un partner per l’ex Empoli, corsa e muscoli al servizio delle geometrie del numero quattro del diavolo. Tiemoue Bakayoko rappresenta una valida soluzione e in via Aldo Rossi ne sono consapevoli. Lo stesso calciatore non ha mai nascosto la sua voglia di tornare ad indossare la maglia che aveva nella stagione 2018-2019. Tutto in discesa quindi? Purtroppo no. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, l’ingaggio del mediano è un problema in questo momento per le casse del Milan. I rossoneri non possono garantirgli quanto guadagna oggi, così come la sua attuale squadra, il Monaco, che è alle prese con una difficile crisi economica. Bakayoko non resterà nemmeno al Chelsea, club proprietario del suo cartellino, il tecnico Lampard non lo reputo utile per la sua rosa.

Il Milan sembra la soluzione più logica per il futuro della carriera del francese, ma servirà uno sforzo da parte sua. Ridursi l’ingaggio per poter tornare in Serie A. I rossoneri però, consci delle difficoltà, avrebbero già trovato un alternativa per il loro centrocampo della prossima stagione: Roca dell’Espanyol.

