Notizie Milan – Anche Paquetà vuole lasciare Milano

MILANO – Ormai è rottura totale tra il Milan e Paquetà! Da settimane, il centrocampista brasiliano è stato messo ai margini del progetto rossonero: dopo un anno e mezzo in Italia non ha convinto la società e l’allenatore, che hanno deciso di non puntare più su di lui e di metterlo sul mercato. Nelle ultime ore, poi, sembra che inizino ad arrivare le prime offerte, su tutte quella del Lione, che potrebbe mettere sul piatto circa 22 milioni di euro.

Inoltre, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche Paquetà avrebbe intenzione di lasciare Milano. Il giocatore non si sente più a suo agio e non crede di poter esprimersi al meglio in Serie A; per questo, vorrebbe cambiare aria e rimettersi in gioco su altri campi. Dopo un anno mezzo, dunque, le strade del Milan e del giovane Lucas sembrano destinate a dividersi definitivamente.