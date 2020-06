Notizie Milan – Amelia: “Donnarumma deve rinnovare, è il migliore in Italia”

MILANO – Marco Amelia, ex portiere del Milan, è stato intervistato da Tuttosport. L’ex calciatore, sulle colonne del quotidiano, ha parlato di Gigio Donnarumma e la questione legata al rinnovo contrattuale con i rossoneri. Ecco che cosa ha detto:

«Per me ha tutto il tempo per andare a giocare altrove, ma spero diventi il simbolo della ripartenza del Milan. Devono puntare su di lui, è uno di quei profili ottimali su cui costruire un futuro ad alto livello. Personalmente l’ho conosciuto qualche anno fa e per me è il miglior portiere italiano oggi in circolazione. Gigio ti prego rinnova!».

