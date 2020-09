Notizie Milan – Agresti: “Difficile Chiesa, ma sarebbe un ottimo rinforzo”

MILANO – Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Stefano Agresti, che ha parlato del Milan e della pista di mercato che porta a Federico Chiesa.

"Chiesa al Milan? Sarebbe davvero un ottimi colpo di mercato per i rossoneri, però penso che non sia un trattativa semplice. Il suo arrivo ora mi sembra davvero molto difficile. Comunque il Milan ha lavorato in questa sessione di mercato nonostante le ristrettezze economiche, attualmente è da quarto posto".