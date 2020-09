News Milan, conferma definitiva a poche ore dalla partita: sarà addio!

News Milan, la conferma a poche ore dal match: addio sempre più probabile

MILAN NEWS – Tra pochissimo andrà in scena Shamrock Rovers-Milan, match di debutto nella stagione 2020-21 per i rossoneri, primo dei tre che possono portare il Diavolo ai gironi di Europa League. Si tratta di uno snodo fondamentale per il cammino del Milan, che però pare abbia deciso di abbandonare uno dei suoi lungo il percorso. La mancata convocazione di Lucas Paquetá per il match di stasera infatti suona di bocciatura definitiva. Il brasiliano è da tempo al centro di numerose voci di mercato, e quest’ultimo segnale in arrivo dal Milan sembrerebbe sancire la fine della sua avventura rossonera. Ma cosa potrebbe succedere quindi nelle prossime ore?

Nelle scorse settimane il Milan ha provato ad intavolare una trattativa con la Fiorentina, che poi ha preferito tirarsi indietro e puntare su altri obiettivi. Al momento, il club maggiormente interessato a Paquetá è il Lione. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, Maldini starebbe trattando con il club francese sulla base di circa 24 milioni di euro. Cifra vicinissima alle richieste del Milan, che ha sempre fatto sapere di pretenderne almeno 22. Da Lione potrebbero partire sia Memphis Depay che Houssem Aouar, gioielli nel mirino delle big europee. Per questo potrebbe essere necessario ancora qualche giorno: il Lione è impegnato su più fronti e potrebbe aver bisogno di sistemare le cessioni per poi affondare su Paquetá. Il Milan, dal canto suo, incasserebbe soldi freschi che permetterebbero di sbloccare altre operazioni in entrata.

Potendo mettere a bilancio il ricavato dall’addio di Paquetá, Maldini andrebbe con maggior convinzione a prendere il quarto centrocampista chiesto da Pioli. Il nome più gettonato resta quello di Bakayoko, il cui ritorno in rossonero è stato fin qui ostacolato soltanto dalle alte richieste del Chelsea, altro club bisognoso di liquidità dopo i tanti acquisti. Occhio però anche ad altri eventuali nomi a sorpresa. Una volta che si sarà sbloccata la situazione di Paquetà, si capirà meglio come il Milan deciderà di muoversi in entrata. Ma non è finita qui. Nel frattempo infatti, Maldini sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA