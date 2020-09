News Milan – Trattativa lampo e colpo a sorpresa: chiusura vicinissima!

News Milan, mercato: sprint Maldini, trattativa lampo e colpo in arrivo

MILAN NEWS – E’ stato detto tante volte, l’acquisto di un difensore centrale è la priorità assoluta, ma qualora si fosse presentata una ghiotta occasione sul mercato si sarebbero potute concludere anche altre operazioni nell’immediato. Detto, fatto. Il Milan sarebbe vicinissimo a chiudere un altro colpo nel reparto avanzato, si tratterebbe di una vera e propria trattativa lampo sulla quale Maldini ha lavorato al massimo sin da subito.

Il dirigente rossonero è stato infatti letteralmente folgorato da Jens-Petter Hauge, esterno offensivo del Bodo Glimt affrontato giovedì sera. Il classe ’99 norvegese ha sfoderato lampi di classe cristallina, siglando una rete e regalando un assist al bacio per un suo compagno di squadra. C’è da dire che il calciatore non è totalmente una sorpresa, il settore scouting del Milan lo aveva già visionato e lo teneva d’occhio. La prestazione sontuosa fornita nel match d’Europa League ha convinto definitivamente i vertici del Diavolo. Secondo calciomercato.com, Hauge ha il contratto in scadenza a dicembre 2021, il club di via Aldo Rossi avrebbe già formulato un’offerta di 4 milioni di euro al Bodo, che ne chiede 6, ma con l’inserimento di alcuni bonus la trattativa può sbloccarsi in poche ore.

Il calciatore si è espresso in questi termini nel post partita: "Il Milan è un club in cui vorrei giocare. È uno dei più grandi del mondo. Ho salutato Maldini". Un colpo di fulmine reciproco insomma. L'attaccante del Bodo ha numeri da capogiro, 14 gol in 17 partite nel campionato norvegese. E' uno di quei calciatori di estro e fantasia che può far brillare gli occhi ai tifosi che sui social hanno subito chiesto a gran voce il suo acquisto alla dirigenza meneghina. Le qualità di Hauge non sono passate inosservata nemmeno in Premier, dove il Manchester City ci sta facendo più di un pensierino. C'è chi dà l'affare già per concluso (wikipedia): non c'è ancora nulla di ufficiale, ma la fumata bianca è davvero vicinissima.