Calciomercato Milan, Sky Sport sgancia la bomba: “Offerta presentata!”

Calciomercato Milan, l’annuncio di Sky Sport: “Presentata la prima offerta”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il calciomercato è ormai giunto all’ultima settimana, Maldini e soci ora dovranno affrettarsi a concludere gli ultimi affari. Preso Hauge, ma non basta. Tra i tanti reparti da puntellare infatti, c’è sicuramente la difesa. I rossoneri stanno andando a caccia di un difensore centrale e di un terzino destro. Uno dei due ruoli, stando a quanto riferisce Sky Sport, potrebbe essere sistemato molto presto. Fari sempre puntati su Serge Aurier, ma ora il Milan si sarebbe fatto concretamente avanti anche per un altro giocatore.

La caccia al terzino dura ormai da mesi e, secondo Sky, il Milan potrebbe aver finalmente trovato il nome giusto. Maldini avrebbe infatti presentato la prima offerta per Diogo Dalot, giovane terzino destro del Manchester United. Il portoghese, chiuso dalla concorrenza di Wan Bissaka, non trova molto spazio nelle rotazioni di Solskjaer. Il ragazzo è alla ricerca di un club disposto a puntare con decisione su di lui e il Milan sembrerebbe fare sul serio. L’acquisto sarebbe perfettamente in linea con la politica di Gazidis e Elliott, trattandosi di un classe 1999 di grande prospettiva. Ora resta da sistemare la trattativa con il Manchester United, che seppur avviata, non sembra essere ancora vicina alla conclusione.

Sempre stando a quanto rivelato da Sky Sport, Maldini avrebbe fatto una prima offerta per il prestito di Dalot, ma si sarebbe scontrato con l'opposta volontà dei dirigenti dello United, intenzionati a cedere il giocatore a titolo definitivo. Dalot è poco più di un esubero per i Red Devils, che nel corso della prossima settimana potrebbero anche accettare di lasciarlo partire temporaneamente, magari con l'introduzione di un diritto o un obbligo di riscatto nell'operazione.