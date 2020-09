News Milan – Di Marzio fa impazzire i tifosi: avete sentito che ha detto?

News Milan, Di Marzio si esprime sulla possibilità di altri colpi in casa rossonera

MILAN NEWS – Il prossimo 17 settembre la squadra di Pioli affronterà in Irlanda lo Shamrock Rovers in un match valido per il secondo turno preliminare di Europa League. Sarà fondamentale conquistare la fase a gironi del trofeo europeo per due motivi molto semplici. Il primo è che dovendo disputare un numero maggiore di partite durante la stagione (almeno 6), la dirigenza potrebbe convincersi a migliorare e ad allungare ulteriormente la rosa. Il secondo è naturalmente di natura economica. I proventi derivanti dall’Europa League non sono lontanamente paragonabili a quelli della Champions, ma potrebbero comunque regalare alle casse societarie un discreto numero di milioni, soprattutto se si dovesse andare avanti nella competizione. C’è anche un altro fattore da non trascurare: Elliott ha sempre dichiarato che fra i suoi obiettivi ci sarebbe quello di dare un nuovo lustro al marchio Milan, quale modo migliore se non quello di fare bene in Europa?

Proprio per questo, bisogna fare una giusta analisi. I primi giorni di mercato hanno regalato non pochi sorrisi ai tifosi rossoneri, che possono ritenersi assolutamente soddisfatti del lavoro fin qui svolto dal duo Maldini-Massara. Se l’obiettivo stagionale è raggiungere le prime posizioni in classifica, per ambire quantomeno alla Champions, probabilmente al nuovo Milan di Pioli manca ancora qualche tassello. Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla situazione attuale della campagna acquisti rossonera.

"Il Milan sta facendo un mercato molto logico, senza spendere tanto. Il rinnovo di Ibra, aver tenuto Rebic e Leao, ma soprattutto aver preso Tonali. Maldini e Massara hanno trovato il momento giusto per chiudere l'operazione. Importante anche l'innesto di Brahim Diaz, serviva un calciatore con quelle caratteristiche. Il Diavolo ha anche acquistato un secondo portiere affidabile come Tatarusanu, forse mancherebbero ancora un difensore centrale e un centrocampista. I botti finali del mercato rossonero potrebbero dipendere dai preliminari di Europa League". Insomma, non è finita. Per niente.