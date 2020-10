News Milan – Formazione, Pioli cambia tutto: rivoluzione contro il Celtic!

News Milan, Pioli cambia tutto: ecco la formazione anti Celtic

MILAN NEWS – I rossoneri sono pronti. Adesso si comincia a fare sul serio. Il Celtic, storica squadra scozzese, darà del filo da torcere ai ragazzi di Pioli che, dal canto loro, non hanno intenzione di rimanere a guardare. La qualificazione ai gironi di Europa League non è stata proprio una passeggiata per il Milan. Il match disputato in Portogallo contro il Rio Ave adesso resta soltanto un brutto incubo. Quella sera del primo ottobre, l’eroe rossonero fu Hakan Çalhanoğlu. Oggi il turco non ci sarà a causa di una distorsione alla caviglia. Ma attenzione perché non sarà l’unico assente. Pioli ha deciso di rivoluzionare la formazione. Il tecnico potrebbe cambiare mezza squadra.

Il futuro e il passato del Milan, questa sera, si troveranno faccia a faccia. Oggi sarà un grande giorno soprattutto per Diogo Dalot. Il terzino destro portoghese agirà nella stessa corsia dell’ex rossonero Laxalt. Sarà un test importante per il neo acquisto di Massara e Maldini. Ma Dalot non sarà l’unico ad essere tenuto sotto stretta osservazione. Dopo qualche smorfia per non essere stato schierato dal primo minuto nella stracittadina, oggi anche Tonali scenderà in campo con una maglia da titolare. Il centrocampista italiano agirà da mediano accanto all’inamovibile Kessie.

Leao e Saelemaekers saranno tenuti a riposo. Dietro al centravanti svedese agirà Samu Castillejo. Brahim Díaz e Krunic lo assisteranno nella manovra offensiva. Non è da escludere che oggi, a partita in corso, anche Hauge non possa fare i suoi primi passi. Ecco dunque la probabile formazione anti-Celtic: G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Krunic; Ibrahimovic. Ma intanto, parlando di mercato, occhio alle mosse di Maldini. Sulla lista della spesa rossonera infatti ci sono moltissimi nomi di lusso: ecco tutte le 20 idee ancora calde per gennaio e non solo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA