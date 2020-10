Calciomercato Milan, si libera un fenomeno: Gazidis lo può prendere!

Calciomercato Milan, grande occasione: Gazidis può portare un fenomeno

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Le voci di calciomercato non si fermano davvero mai. La dirigenza è sempre alla ricerca di rinforzi di qualità per la rosa, che dopo le grandi prestazioni del post lockdown ha continuato a stupire anche in questa stagione. Per rendere più competitivo il Milan, Maldini e soci dovranno provvedere ad acquisti di grande qualità. E nelle ultime ore sono arrivate novità clamorose sul futuro di un top player, un vero campione già accostato ai rossoneri in passato.

“Sono profondamente deluso. È difficile ottenere lealtà al giorno d’oggi. Sono davvero profondamente deluso dal fatto di non essere iscritto nella lista per la Premier League” – queste le parole di Mesut Ozil dopo essere stato messo fuori rosa dall’Arsenal. Dopo quasi otto anni a Londra, l’esperienza del fantasista con i ‘Gunners’ sembrerebbe essere giunta alla sua conclusione. Dichiarazioni del giocatore a parte, la rottura tra Ozil e l’Arsenal potrebbe essere insanabile. Non va escluso un addio dell’ex Real Madrid già a gennaio, con la dirigenza del club inglese pronta ad ascoltare le offerte degli altri club e liberarsi dell’ingaggio pesante percepito dal tedesco.

Il Milan, a cui Ozil è stato accostato più volte, potrebbe fare un tentativo. Si tratta di un over 30, profilo poco gradito alla proprietà, ma di un livello talmente alto da lasciare poco spazio ad altre considerazioni. L’assist decisivo potrebbe arrivare dal CEO rossonero, Ivan Gazidis. In quanto ex amministratore delegato dell’Arsenal, conosce perfettamente il giocatore, essendo stato lui stesso a portarlo a Londra. Ozil potrebbe rappresentare una clamorosa suggestione per il Milan, anche se ovviamente il tedesco dovrebbe ridurre le proprie pretese dal punto di vista economico. Ma non è ancora tutto. Maldini valuta anche altri nomi clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA