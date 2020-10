News Milan – Derby, Sky dà la notizia: Pioli pronto a sorprendere tutti!

News Milan, ecco la tentazione di Pioli per il derby

MILAN NEWS – Finalmente ci siamo. Il grande giorno è arrivato. La stracittadina è alle porte. Da una parte, i nerazzurri vantano le ultime quattro vittorie nei derby di campionato. Dall’altra, i rossoneri che hanno segnato nelle ultime 23 partite di Serie A. Pioli sta pensando a come portarsi a casa la vittoria e probabilmente è ancora indeciso su chi partirà dal primo minuto. O forse, non vuole dare neanche un vantaggio al suo rivale Antonio Conte, noto per preparare ogni match nei minimi dettagli. Il grande dubbio riguarda il reparto offensivo. Peppe Di Stefano, nel suo servizio per Sky Sport 24, ha svelato che Pioli avrebbe una tentazione che potrebbe provare.

Donnarumma farà il possibile per tenere la porta inviolata. Simon Kjaer è ormai diventato un punto di riferimento per Pioli ma anche per compagni e tifosi. Finalmente, dopo 81 giorni dalla sua ultima presenza, vedremo in campo dal primo minuto capitan Romagnoli. Calabria sarà schierato a destra (Dalot è disponibile, non è escluso che possa subentrare a partita in corso). Anche Andrea Conti ci sarà. Non dal primo minuto, ma è tornato ed è stato inserito nella lista dei convocati. A sinistra Theo Hernández che darà filo da torcere ad Hakimi. I due mediano saranno Kessie e Bennacer. Çalhanoğlu sarà schierato alle spalle di Ibra. Fin qui tutto come da copione, ma ecco quale potrebbe essere l’effetto sorpresa.

Ecco quanto riportato dal giornalista Peppe di Stefano a Sky: "Rafael Leao potrebbe essere la scelta a sorpresa di Stefano Pioli per il derby di questa sera. L'allenatore milanista, nelle prove tattiche di ieri, ha inserito il portoghese nel trio completato da Saelemaekers". Tentazione Leao nel tridente dei trequartisti dietro ad Ibrahimovic: una soluzione offensiva e da tenere in considerazione.