Calciomercato Milan – In Spagna sono certi: colpo a gennaio, ecco l’offerta!

Calciomercato Milan – Pioli ha fatto una richiesta: può essere accontentato a gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La vittoria al derby ha esaltato la piazza rossonera. La classifica parla chiaro: 4 partite, 12 punti. Il Milan gioca a calcio, vince e convince. Il tecnico rossonero però adesso vuole pensare in grande e puntare in alto. Romagnoli finalmente è tornato. Il capitano si è ripreso il suo posto. Kjaer sta convincendo sempre di più, partita dopo partita. La coperta però non è affatto lunga e questo è un bel problema per un club che punta a raggiungere i massimi livelli. Ecco perché Pioli avrebbe fatto una richiesta ben precisa alla società. E dalla Spagna sono certi: già a gennaio il mister potrebbe essere accontentato.

Secondo quanto riportato da TodoFichajes, Massara e Maldini sarebbero pronti a sferrare l’assalto finale per Takehiro Tomiyasu del Bologna. Un primo tentativo era stato effettuato a pochi giorni dalla chiusura dello scorso calciomercato. La squadra romagnola era stata chiara: servivano 25 milioni di euro. Adesso però il Milan sembrerebbe essere disposto a mettere sul piatto 15 milioni più il cartellino di Mateo Musacchio. Qualora questa proposta dovesse essere confermata, allora il club rossonero si avvicinerebbe alle richieste del Bologna. Ma attenzione perché non finisce qui. Altri tre nomi continuano ad essere monitorati.

Qualora l'operazione per portare il giapponese a Milano dovesse saltare, il piano B è già pronto. Simakan, Kabak e Milenkovic continuano ad essere tenuti sotto controllo. Il primo obiettivo della società è quello di chiudere la stagione tra le prime quattro. Pioli ha chiesto un nuovo innesto per la retroguardia e molto probabilmente sarà accontentato: bisognerà solo capire chi sarà il prescelto che sbarcherà a Milano già a gennaio.