News Milan – Niente Ibra? Ora può cambiare tutto: Maldini ha deciso!

News Milan, Ibrahimovic: cosa succede?

MILAN NEWS – A tenere banco in casa Milan resta la vicenda legata al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, nessuno pensava che la trattativa si sarebbe protratta per così tanto tempo e l’assenza dell’asso svedese nel raduno di oggi a Milanello è un segnale forte. Le recenti dichiarazione di Mino Raiola a Sky Sport lasciano ancora aperto qualche spiraglio per arrivare ad una felice conclusione della vicenda, ma il dt Paolo Maldini si starebbe già muovendo sul mercato per l’eventualità che possa nascere un Milan senza Ibra. Secondo La Gazzetta dello Sport, in caso di non accordo con il gigante di Malmo, la squadra di Pioli potrebbe cambiare completamente il proprio assetto tattico. Il direttore tecnico rossonero ha due nomi sottolineati sul proprio taccuino. Il primo è quello di Luka Jovic del Real Madrid. Si parla da diverse settimane del centravanti serbo in ottica Milan, ma la valutazione che ne fanno i Blancos (50 milioni) permetterebbe al Diavolo di impostare una trattativa soltanto sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’agente del calciatore, Fali Ramadani, sarebbe stato visto più volte nel capoluogo meneghino per seguire anche altre trattative, il club di via Aldo Rossi potrebbe raggiungere il suo obiettivo anche grazie all’ottimo feeling con il Real dovuto all’affare Theo Hernandez. Il secondo profilo sul quale Paolo Maldini starebbe lavorando è quello di Angel Correa, da sempre pupillo dell’ex capitano del Milan. L’attaccante argentino dell’Atletico Madrid è stato più volte vicino a vestire la maglia rossonera, ma le esose richieste dei Colchoneros (50 milioni) avevano sempre interferito con il trasferimento del calciatore a Milano. Ora la situazione è decisamente cambiata: Correa vuole lasciare Madrid, ha bisogno di cambiare aria per rilanciarsi. Mister Pioli potrebbe finalmente abbracciare un’ala destra di grandissimo valore, in grado di far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra. Ma non è finita qui. Ora Maldini è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero e starebbe preparando alcuni colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA