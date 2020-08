Calciomercato Milan – Trattative bollenti, tenetevi forte: notizie a raffica!

Calciomercato Milan, notizie a raffica: ecco le ultime novità di giornata

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il calciomercato del Milan potrebbe davvero decollare nel corso dei prossimi giorni. Continuano ad arrivare infatti notizie su tutti i fronti del mercato rossonero. E noi ve le riassumiamo nella nostra raffica di giornata. Si parte! Negli ultimi giorni si è parlato molto di un colpo in entrata che dovrebbe riguardare la fascia destra. I rossoneri stanno cercando un terzino, ma le parole di Massara in conferenza hanno cambiato le carte in tavola. Il ds del Milan ha allontanato il nome più gettonato degli ultimi giorni: Serge Aurier. Il laterale del Tottenhan non sarebbe più un obiettivo rossonero e l’alternativa migliore sembrerebbe essere il giovane Denzel Dumfries del PSV. Ma attenzione, perché Massara ha speso anche qualche parola su Davide Calabria, messo da tutti i media sulla lista dei cedibili, ma che potrebbe sorprendentemente restare a Milano. Sulla fascia opposta, Diego Laxalt ha le valigie già pronte, e nelle ultime ore – secondo calciomercato.com – si sarebbe fatto avanti l’Alaves. Ceduto l’uruguaiano, i rossoneri avrebbero bisogno di un nuovo vice Theo Hernandez. E per quel ruolo il nome più gettonato del momento è quello di Matias Viña, classe 1997 del Palmeiras.

Sempre dal portale specializzato calciomercato.com, la notizia che spaventa i tifosi rossoneri: il Paris Saint-Germain sarebbe tornato sulle tracce di Ismael Bennacer. A Parigi c’è grande voglia di dimenticare la delusione Champions con una rivoluzione della rosa. Se Leonardo dovesse puntare con decisione a Bennacer, potrebbe presentare un’offerta irrinunciabile che toglierebbe a Pioli il suo regista. Pur mettendo a segno una sostanziosa plusvalenza, l’addio dell’algerino rappresenterebbe un passo indietro nel progetto rossonero, che poggiava le sue basi anche su Bennacer in cabina di regia. A quel punto il Milan dovrebbe puntare forte su un altro centrocampista oltre a Bakayoko, che pare sempre più vicino al ritorno a Milanello. Occhio però anche ad altri possibili colpi in entrata.

Stando alla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto ad accelerare per Brahim Diaz. Il gioiellino del Real Madrid potrebbe essere il rinforzo giusto per il centrocampo rossonero. Secondo la rosea, i rossoneri starebbero tentando di portarlo via dal Bernabeu attraverso un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Maldini avrebbe più di un discorso già in piedi con il Real Madrid: al dt rossonero piacciono anche Dani Ceballos e Oscar Rodriguez. Ma non è finita qui. E’ scoppiato infatti anche il caso Ibrahimovic: chi arriva se Zlatan va via? In ballo ben 11 ipotesi super, ecco tutti i nomi >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA