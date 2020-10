News Milan, nessun botto finale? Attenzione: ecco cosa può succedere ora

News Milan, chiusura del mercato senza botti: adesso cosa succede?

MILAN NEWS – Un’ipotesi annunciata ieri da Ricky Masssara, che alla fine si è definitivamente concretizzata. Il direttore sportivo del Milan aveva annunciato che sarebbe stato difficile chiudere il mercato con un altro colpo. Così è stato, perché nonostante le tante trattative messe in piedi nelle ultime ore, il Milan non è riuscito a portare a casa un ultimo acquisto. Il nome dell’ultimo giorno sembrava dover essere quello di Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000 dello Strasburgo. Maldini e soci hanno tentato di acquistare il giocatore alle loro condizioni, ma nemmeno l’ultimo rilancio rossonero è servito a ridurre la distanza tra domanda e offerta.

Complessivamente, il mercato del Milan si può comunque ritenere positivo. I rossoneri hanno regalato a Pioli un grande colpo per il futuro con Sandro Tonali, punta di diamante dell’ultima campagna acquisti. Non va sottovalutato neanche l’arrivo di Brahim Diaz, che regalerà molte soluzioni all’attacco. Nel corso del mercato, Maldini e soci hanno anche sistemato diverse questioni lasciate in sospeso, come quelle legate a Ibrahimovic, Rebic , Kjaer e Saelemakers. È arrivato un portiere di riserva, col colpo Tatarusanu. L’ultimo acquisto è stato il terzino destro Dalot, arrivato in prestito dal Manchester United. Sebbene i colpi in entrata siano stati tanti, alla rosa del Milan manca ancora qualcosa.

L’acquisto di un difensore era, ed è ancora, una priorità assoluta per i rossoneri. Saltato l’affare Simakan, è molto probabile che Maldini lavori per l’arrivo di un centrale a gennaio. Non solo, dopo essere rimasti a bocca asciutta guardando la telenovela Bakayoko, i rossoneri potrebbero ancora tentare di sistemare Krunic per dare l’assalto ad un quarto centrocampista di livello. Infine, a Pioli manca ancora un terzino sinistro all’altezza di fare da vice a Theo Hernandez, oltre a un attaccante in grado di dare fiato a Ibra, visto che a oggi può contare soltanto sul giovanissimo Colombo. Per tutti questi motivi, abbiamo stilato una lista di obiettivi su cui Maldini potrebbe andare a lavorare nei prossimi mesi. Colpi rimandati a gennaio: ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA