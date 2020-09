News Milan – Moncada irrompe sul mercato rossonero: colpo da 30 milioni!

News Milan, anche Moncada vuole essere protagonista del mercato rossonero

MILAN NEWS – Se è vero che il mercato degli attaccanti e dei centrocampisti è quello che appassiona maggiormente i tifosi rossoneri, il Milan sta lavorando alacremente anche per sistemare il proprio reparto arretrato. Al centro della difesa gli unici certi di rimanere sembrerebbero essere Romagnoli e Kjaer, mentre almeno due tra Musacchio, Duarte e Gabbia potrebbero salutare Milanello. L'idea della società di via Aldo Rossi sarebbe quella di investire su difensore giovane, ma già pronto per la Serie A. Vista la difficoltà di arrivare a profili come Milenkovic e Pezzella, per i quali Commisso non sembrerebbe voler accettare la formula del prestito, il Milan sarebbe tornato alla carica per Wesley Fofana del Saint Etienne. L'indiscrezione è stata confermata dal portale spagnolo todofichajes.com che rilancia l'interesse rossonero per il classe 2000 francese, giovanissimo ma già appetito da numerosi club di Premier e Ligue1. Non stupisce, quindi, che la squadra transalpina chieda 30 milioni di euro per il suo gioiello. Più di un mese fa Moncada avrebbe presentato un'offerta da 14 milioni di euro per il calciatore, ricevendo un secco no come risposta. Fofana è un autentico pallino del capo scout rossonero, convinto che in prospettiva si tratti di un vero top player. Visto il successo delle operazioni in prestito effettuate con Tonali e Diaz, è probabile che il Milan proponga una formula simile al Saint-Etienne, magari ingolosendo Les Verts con una cifra consistente per il prestito oneroso. Anche Moncada dunque sarebbe pronto a battere un colpo importante.