Calciomercato Milan, Di Marzio conferma tutto: è fatta, a breve l’annuncio!

Calciomercato Milan, Di Marzio annuncia la chiusura di un affare

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Implacabile il Milan, che continua a chiudere importantissime operazioni di calciomercato. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic e gli arrivi di Kalulu, Tonali e Brahim Diaz, è giunta un’altra notizia che sicuramente rappresentava una delle priorità per la dirigenza rossonera. Maldini e Massara avrebbero infatti chiuso l’acquisto a titolo definitivo di Ante Rebic dall’Eintracht di Francoforte. La conferma è arrivata anche da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”: “Il croato diventa un giocatore a titolo definitivo del Milan”. Proprio nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità della cessione di Andrè Silva al club tedesco per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Le due operazioni formalmente sarebbero slegate, ma la definizione dell’accordo per il portoghese porterebbe come conseguenza lo sbloccarsi dello stesso tipo di operazione per Rebic al Diavolo. I due calciatori erano legati da un altro anno di prestito, ma i due club hanno deciso di procedere all’acquisto con 12 mesi di anticipo, per la soddisfazione di tutte le parti in causa. Il Milan e l’agente dell’attaccante croato Fali Ramadani avevano già trovato l’accordo per un contratto di altri tre anni a 3 milioni di euro a stagione. L’annuncio è atteso nelle prossime ore, con la conseguente ufficialità. Il lavoro dei dirigenti rossoneri sta dando ottimi frutti, un altro tassello è stato sistemato nello splendido puzzle del nuovo Milan di Pioli. Ma non è finita qui. Maldini sogna anche 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA