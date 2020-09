News Milan – Mercato, sorpresa dell’ultimo minuto: colpo già prenotato

News Milan, Maldini prenota il colpo dell’ultimo minuto: ecco chi può arrivare

MILAN NEWS – Stefano Pioli si prepara ad affrontare la quarta partita ufficiale della stagione con alcuni problemi di formazione. Dovrà essere il mercato a colmare alcune lacune che si sono ripresentate in questi primi tre match. E’ chiaro che un difensore centrale serva come il pane, Maldini sta sfogliando la margherita e presto dovrà scegliere un petalo per non lasciare il tecnico emiliano con l’emergenza perenne nel reparto arretrato. Ma la dirigenza del Milan vorrebbe elevare anche il livello della batteria dei centrocampisti con un innesto importante. Rimane sempre in auge la pista Bakayoko, ma il Chelsea per ora non si è ammorbidito sulle proprie richieste economiche, ecco perché il Milan si starebbe cautelando lavorando per delle alternative. L’ultima candidatura arriva dalla Francia.

Secondo l’Equipe, il club rossonero sarebbe fortemente interessato a Toma Basic del Bordeaux. Il centrocampista classe ’96 ha caratteristiche diverse da Bakayoko, è meno forte fisicamente, ma molto più tecnico. Sarebbe un innesto di grande qualità ad una cifra relativamente bassa. Il club francese, infatti, chiede soltanto 10 milioni di euro per lasciarlo partire. Le doti tecniche e la costanza di rendimento del 23enne croato non sono passate inosservate in Serie A, dove anche Cagliari e Atalanta stanno valutando di affondare il colpo. Ma i rossoneri avrebbero già un piano per bruciare la concorrenza.

Come riportato da Sportmediaset, ci sarebbe già stato un incontro con gli agenti del calciatore a Casa Milan, sarebbe una trattativa che non avrebbe bisogno di molto per sbloccarsi. La dirigenza del Diavolo terrà Basic in stand by ancora per qualche giorno, per sferrare l’assalto decisivo dovrà prima vendere Krunic a circa 8 milioni di euro e senza dubbio ci sarà un ultimo tentativo per Bakayoko, ma il prossimo colpo per il centrocampo del Milan è già stato prenotato. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA