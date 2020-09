News Milan – Mercato, tre grosse novità: Di Marzio conferma tutto

News Milan, novità importanti di mercato: Di Marzio conferma tutto

MILAN NEWS – Quella di oggi sarà una giornata importante per il Milan. In mattinata andranno in scena le visite mediche di Hauge a “La Madonnina” e dovrebbe giungere l’ufficialità di Paquetá al Lione. Nel frattempo sono arrivate tre grosse novità su altrettanti obiettivi rossoneri. E’ l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha svelato ai microfoni di Sky Sport l’evoluzione di tre trattative.

“La cessione di Lucas Paqueta ha sbloccato l’investimento per un difensore. La prima mossa è stata fatta per Fofana, i rossoneri hanno offerto 25 milioni più bonus al Saint-Etienne. Il Leicester, però, ne ha offerti 40 e lo ha ufficializzato. Il secondo nome è quello di Tomiyasu, promosso a pieni voti da Stefano Pioli. Può giocare centrale e terzino destro. C’è il problema valutazione, il Bologna lo valuta 25 milioni, il Milan invece vorrebbe chiudere a 15 milioni più bonus così da arrivare massimo a 20. I rossoneri proveranno ad abbassare il prezzo, se non ci riusciranno, dirotteranno verso altri obiettivi come Nacho del Real Madrid, che viene proposto quotidianamente. C’è stato un incontro per lo spagnolo, si lavora ad un prestito secco”. Allo stato attuale dunque, qual è il nome più vicino al Milan?

Sicuramente una risposta più significativa potrà essere data dopo l’esito dei playoff di Europa League contro il Rio Ave. Ricordiamo che la qualificazione alla fase a gironi della competizione porterebbe ulteriori 15 milioni nelle casse rossonere. In caso di risultato positivo, ecco che Maldini tenterà un ultimo assalto per Milenkovic, cercando di impostare con la Fiorentina un’operazione in stile Tonali. L’investimento per il presente e per il futuro risponde al nome di Tomiyasu, molto gradito alla proprietà, alla dirigenza e allo stesso Stefano Pioli. Il Milan si farà in ogni caso trovare pronto qualora uno o due dei nomi messi nel mirino dovessero saltare. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA