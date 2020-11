Calciomercato Milan, tutto confermato: “Maldini lo ha chiesto, a gennaio…”

Calciomercato Milan – Arrivano grandi notizie

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il club rossonero sta dando del filo da torcere a chiunque gli sbarri la strada verso il successo. Pioli ha dimostrato di non essere “Ibra dipendente“. Il Milan ormai vince anche senza il gigante svedese. Ogni reparto è stato saldamente rinforzato in estate, ma la società rossonera non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anzi, Sia Gazidis che Maldini hanno ribadito apertamente che a gennaio verranno fatti interventi per aumentare ancora la qualità della squadra. In tal senso, particolare attenzione meritano le ultime notizie giunte dalla Germania.

Il direttore sportivo dello Schalke 04, Jochen Schneider, ha parlato ai microfoni di WAZ, il maggiore giornale regionale tedesco. Il ds tedesco ha svelato un piccolo retroscena riguardante l’ultima finestra di mercato, confermando il concreto interesse del Milan per il difensore centrale Ozan Kabak: “Il Milan ha bussato alla nostra porta alla fine del mercato, ma una cessione in quel momento era fuori discussione per noi“. Nel corso dell’intervista poi si è parlato anche di un’eventuale cessione a gennaio. E qui la situazione si potrebbe fare interessante per i rossoneri.

Questa è stata la sua risposta: "Siamo ancora in tempi economicamente difficili, questa stagione potrebbe essere giocata fino al termine senza spettatori. Quindi non posso e non voglio escludere nulla". Massara e Maldini adesso potrebbero dunque provare a concludere l'affare tentando l'assalto al turco. Sarebbe sicuramente un gran colpo in entrata. Permetterebbe a Pioli di poter effettuare un turnover più massiccio anche e soprattutto in difesa.